25 maggio 2019- 12:00 Quirinale: gli auguri di Mattarella per Festa Buddhista del Vesak

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Desidero far giungere i miei migliori auguri ai cittadini italiani di fede buddhista e a tutti i buddhisti residenti in Italia che in questi giorni di festa celebrano la lieta ricorrenza del Vesak". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Confido che la commemorazione dei momenti più importanti della vita di Buddha -aggiunge il Capo dello Stato- possa costituire per l’intera comunità buddhista in Italia un proficuo momento di preghiera e di riflessione sui suoi precetti e insegnamenti. A tutti i buddhisti d’Italia rinnovo gli auguri per un felice e sereno Vesak".