QUIRINALE: GRASSO TELEFONA A SEGRE, UN ONORE DARLE BENVENUTO

19 gennaio 2018- 16:46

Roma, 19 gen. (AdnKronos) - "Ho espresso a Liliana Segre il sentimento di profonda gioia per la sua nomina a Senatrice a vita. Questo giorno resterà nella mia memoria come uno dei momenti più felici e più alti della Legislatura". Si legge in una nota del presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha telefonato a Liliana Segre dopo la comunicazione ufficiale del Quirinale. "Sono onorato -prosegue- di dare il benvenuto, ancora nella veste di Presidente del Senato, ad una donna che ha insegnato a tutti noi a non cedere all'indifferenza, trasmettendo a generazioni di italiani il ricordo vivo e terribile di una esperienza vissuta in prima persona come reduce della Shoah. Tra pochi giorni celebreremo il Giorno della Memoria. Dobbiamo essere grati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il magnifico regalo che ci ha fatto quest'anno".