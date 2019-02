14 febbraio 2019- 21:08 Quirinale: Mattarella ha firmato tre decreti di concessione grazia

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - tre Decreti di concessione della grazia". Si legge in una nota del Quirinale. I provvedimento sono "in favore, rispettivamente, di Franco Antonio Dri, nato nel 1941, di Giancarlo Vergelli, nato nel 1931, e di Vitangelo Bini, nato nel 1930. Gli atti di clemenza individuale hanno riguardato il residuo della pena della reclusione ancora da espiare (circa tre anni e sei mesi per Dri, cinque anni e sei mesi per Vergelli e cinque anni e otto mesi per Bini)". "Nel valutare le domande di grazia, in ordine alle quali il Ministro della Giustizia, a conclusione della prevista istruttoria ha formulato avviso non ostativo, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto dell'età avanzata dei condannati e delle precarie condizioni di salute dei medesimi, dei pareri favorevoli espressi dalle autorità giudiziarie nonchè delle eccezionali circostanze in cui sono maturati i delitti, evidenziate nelle sentenze di condanna".