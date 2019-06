30 giugno 2019- 15:00 Quirinale: Mattarella in Austria, saldi legami con Italia/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Il Capo dello Stato avrà poi incontri con il presidente del Consiglio nazionale e con il sindaco di Vienna, per poi recarsi alla Biblioteca nazionale, vero gioiello artistico-culturale dove viene conservata, tra l'altro, l'intera collezione degli Asburgo.Altrettanto rilevante la visita prevista martedì mattina al Centro lessico etimologico italiano, un progetto scientifico iniziato nel 1968 e destinato ad essere terminato nel 2033, dedicato alla documentazione, alla storia e allo sviluppo dell'intero vocabolario italiano e dialettale. "La più grande impresa di interpretazione storica ed etimologica di una vivente lingua di cultura", la definì nel 2006 l'allora Capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, premiando il filologo svizzero Maz Pfister, ideatore dell'impresa. Attualmente sono state pubblicate più di 25mila facciate stampa, raccolte in 158 fascicoli, pari a 18 grandi volumi. Altri 60 quelli che verranno pubblicati per concludere l'opera.