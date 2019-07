10 luglio 2019- 18:13 Quirinale: Mattarella riceve presidente Autorità garanzia comunicazioni

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, guidata dal Presidente, Angelo Marcello Cardani, in occasione della presentazione della relazione annuale. Si legge in una nota del Quirinale.