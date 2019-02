20 febbraio 2019- 19:18 Quirinale: Mattarella riceve vertici Fondazione Nitti

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale il presidente della Fondazione Francesco Saverio Nitti, Stefano Rolando, e il presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario del governo Nitti, Giuliano Amato.Hanno partecipato rappresentanti della Fondazione, del Comitato per le celebrazioni e la nipote Patrizia Nitti. Nel corso dell'incontro sono state presentate le iniziative promosse per il centenario del governo dello statista lucano.