QUIRINALE: MATTARELLA RICORDA GANDHI, SIMBOLO INTEGRITà MORALE E TENACIA

30 gennaio 2018- 10:00

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Nel settantesimo anniversario dell’assassinio di Mohandas Karamchand Gandhi, per mano di un fanatico, desidero onorare una figura nobilissima la cui vita di pace e di fratellanza rimane un solenne insegnamento universale". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Politico e filosofo indiano, asceta, appassionato studioso delle religioni in cui cercava una fede globale per l’umanità, il Mahatma, la Grande Anima, ha saputo interpretare lo spirito migliore della fraternità tra i popoli e la straordinaria forza delle sue battaglie ne hanno fatto un simbolo di integrità morale e di tenacia. Dall’impegno per i diritti in Sudafrica alla lotta per l’indipendenza dell’India - prosegue il Capo dello Stato - il suo grande esempio ha ispirato cause di liberazione dell’umanità nel mondo intero, con la pratica della disobbedienza civile e della non violenza"."Il suo messaggio di incredibile forza risuona ancora oggi nei movimenti che si battono per gli stessi ideali. Le sue parole conservano intatto il loro valore per tutti coloro che vogliono contribuire alla costruzione di una società pacifica e giusta. Il giorno della sua nascita (2 ottobre) è stato dichiarato Giornata internazionale della nonviolenza dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, degno tributo a una personalità instancabile patrocinatrice della pacifica convivenza fra gli uomini", conclude il Presidente della Repubblica.