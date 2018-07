17 luglio 2018- 11:23 Quirinale: Mattarella ricorda Giolitti, fermò nazionalismo e chiusure (2)

(AdnKronos) - "Il Paese -afferma ancora il Presidente della Repubblica- conobbe in quegli anni un significativo sviluppo in diversi ambiti e ad esso si accompagnò un indirizzo riformista, anche di carattere sociale, come testimoniano la legislazione sul lavoro, sui diritti delle donne, sulla tutela dei fanciulli". "Giolitti fu sempre molto diffidente rispetto alle retoriche della guerra. Giunse a contrapporre la politica democratica a ogni politica imperialista. Anche su questo, oltre che sulla diffusa pratica di violenza delle sue milizie, si consumò la frattura con il fascismo nascente. Giolitti, pur non partecipando all’Aventino, non rinunciò mai ai suoi ideali democratici, che riconoscevano la centralità del ruolo del Parlamento. La sua lunga esperienza di statista -conclude Mattarella- fa di Giolitti una personalità di primo piano nella storia unitaria italiana".