15 gennaio 2019- 17:41 Quirinale: Mattarella venerdì a Berlino, con Germania per rilancio Ue/Adnkronos (2)

(di Sergio Amici AdnKronos) - "L’architettura istituzionale e funzionale dell’Unione -affermò ancora Mattarella- necessita certamente di completamenti, miglioramenti e adattamenti: di questo processo l’Italia intende continuare a essere protagonista. L’importante è che a prevalere non siano cartelli di blocco uniti soltanto da atteggiamenti ostruzionistici, della cui azione l’unico risultato diverrebbe la paralisi".Uno stallo che causerebbe danni al Continente e alle singole nazioni alla luce di una "irreversibile interdipendenza fra Paesi e Continenti", a fronte della quale "nessuna sfida può essere affrontata e vinta da singoli Paesi". Soprattutto in una fase in cui vengono meno i tradizionali punti di equilibrio a livello internazionale e mentre all'orizzonte di profila una preoccupante contrazione a livello economico. Come non pensare, ad esempio, che dazi posti sull'industria automobilistica della Germania, non causino danni anche all'economia italiana, legata a quella tedesca da un interscambio pari a 120 miliardi di euro?