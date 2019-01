15 gennaio 2019- 17:41 Quirinale: Mattarella venerdì a Berlino, con Germania per rilancio Ue/Adnkronos (3)

(di Sergio Amici AdnKronos) - Di qui la necessità di rafforzare i legami tra due partner storici dell'Ue, che rappresentano le prime due industrie manifatturiere europee, alla vigilia di sfide importanti relative all'unione economica e bancaria e all'elaborazione del quadro finanziario pluriennale. Naturalmente tenendo ben presenti punti in comune e differenze tra le due Nazioni, con una Germania che ha un pil e un tasso di crescita doppi rispetto a quello italiano; e viceversa un'Italia che ha un debito pubblico doppio e un tasso di disoccupazione tre volte superiore rispetto a quelli della Germania. Questioni intorno alle quali si svilupperanno i colloqui che Mattarella avrà con l'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier, con la cancelliera Angela Merkel e con il presidente del Parlamento Wolfang Schauble. Del resto la consuetudine che lega le autorità istituzionali del nostro Paese con quelle tedesche è ormai consolidata.Basti pensare agli incontri, significativi anche da un punto di vista storico e simbolico, tra i Capi dello Stato Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano con quelli della Germania. Mentre nel marzo 2015, poche settimane dopo la sua elezione, Mattarella scelse proprio la Germania per il suo primo impegno internazionale. Seguirono il secondo Forum di dialogo italo-tedesco a Torino nel 2016; la visita di Steinmeier in Italia nel 2017 dopo la sua elezione, con omaggio alle Fosse Ardeatine insieme a Mattarella; l'incontro nel settembre scorso tra i due Capi di Stato in Lituania in occasione della riunione annuale del Gruppo Arraiolos, durante il quale il Presidente tedesco invitò a Berlino il collega italiano.