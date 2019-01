15 gennaio 2019- 17:41 Quirinale: Mattarella venerdì a Berlino, con Germania per rilancio Ue/Adnkronos (4)

(di Sergio Amici AdnKronos) - Proprio nell'ottica di un rilancio dell'integrazione europea anche e soprattutto sul piano culturale, di notevole importanza sarà l'appuntamento che vedrà la partecipazione dei due Capi di Stato alla tavola rotonda 'Open future e lo sviluppo del progetto Anthropocene in Italia: la cultura europea quale patrimonio del futuro e connettore tra arte, scienza e cittadinanza', in programma all'Haus der Kulturen der Welt. Un incontro con artisti di Italia e Germania, impegnati in un progetto che vedrà la presenza di esponenti tedeschi in occasione di 'Matera 2019 capitale europea della cultura'.Sempre in questo contesto, da segnalare la visita che Mattarella compirà al Kulturforum alla collezione dei disegni di Botticelli, 85 dei 92 dall'artista (gli altri sette sono conservati in Vaticano). Il Capo dello Stato avrà poi il consueto appuntamento con la comunità italiana, circa 800mila connazionali, la seconda al mondo dopo quella presente in Argentina.Di rilievo il primo appuntamento a Berlino del Presidente della Repubblica: la visita, a pochi giorni dalla celebrazione del Giorno della Memoria, al Memoriale per gli Ebrei assassinati d'Europa, il monumento principale della Germania in commemorazione dell'Olocausto.