QUIRINALE: SABATO PAPA DA MATTARELLA, CONFRONTO SU EMERGENZE GLOBALI/ADNKRONOS (2)

8 giugno 2017- 19:18

(AdnKronos) - Bergoglio è atteso alle 11 al Quirinale, dove riceverà gli onori militari nel Cortile d'onore. Quindi l'incontro con Mattarella nello studio alla Vetrata, per un faccia a faccia che dovrebbe durare poco meno di un'ora, mentre contemporaneamente resteranno a colloquio le rispettive delegazioni ufficiali. Dopo una breve sosta, come da tradizione, nella cappella dell'Annunziata, adiacente il Salone degli Specchi, il Capo dello Stato e il Papa si trasferiranno nel Salone dei Corazzieri, dove troveranno ad attenderli i presidenti del Senato, Pietro Grasso; della Camera, Laura Boldrini; della Corte costituzionale, Paolo Grossi; del Consiglio, Paolo Gentiloni, insieme ad esponenti del governo italiano e del mondo ecclesiastico, a cominciare dal neo presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, e dal cardinale vicario di Roma uscente, Agostino Vallini. Ed è qui che Mattarella e Papa Francesco terranno i loro discorsi ufficiali, prima di spostarsi probabilmente nei giardini del Quirinale per incontrare una rappresentanza di studenti delle zone del centro Italia colpite dagli ultimi terremoti. Un momento dalla forte valenza simbolica, per ribadire anche in questo caso la sintonia e la vicinanza del Capo dello Stato e del pontefice rispetto alle difficoltà delle popolazioni colpite dal sisma.