QUIRINALE: SABATO PAPA DA MATTARELLA, CONFRONTO SU EMERGENZE GLOBALI/ADNKRONOS (3)

8 giugno 2017- 19:18

(AdnKronos) - Come detto quello di sabato sarà il decimo incontro al Quirinale tra un Presidente della Repubblica e un Papa. Il primo fu Giovanni XXIII che l'11 maggio del 1963 fece visita ad Antonio Segni, dal quale si recò anche Paolo VI l'11 gennaio del 1964.Sempre Montini il 21 marzo del 1966 fu ricevuto da Giuseppe Saragat. Giovanni Paolo II ebbe modo invece di incontrare ben tre Capi di Stato: Sandro Pertini, il 2 giugno del 1984, anche se non mancarono occasioni di faccia a faccia informali data la forte amicizia tra i due; Francesco Cossiga, il 4 ottobre del 1985; Oscar Luigi Scalfaro, il 20 ottobre 1998.Benedetto XVI incontrò Carlo Azeglio Ciampi il 24 giugno 2005 e il 4 ottobre 2008 Giorgio Napolitano, con il quale si sviluppò nel corso degli anni successivi un rapporto molto intenso, fino al commovente saluto tra i due il 4 febbraio del 2013 in occasione del concerto per l'anniversario dei Patti lateranensi, che sembrava segnare il congedo del Capo dello Stato al termine del settennato ed invece precedette di una settimana le dimissioni di Ratzinger e di due mesi la rielezione di Napolitano. Quest'ultimo il 14 novembre 2013 ricevette Francesco, che dopo domani tornerà quindi per la seconda volta al Quirinale.