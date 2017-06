QUIRINALE: SABATO PAPA DA MATTARELLA, CONFRONTO SU EMERGENZE GLOBALI/ADNKRONOS (4)

8 giugno 2017- 19:18

(AdnKronos) - Nella storia del Regno d'Italia la prima e ultima visita di un Pontefice ad un re fu quella di Pio XII, che il 28 dicembre 1939, assente Benito Mussolini, restituì la cortesia a Vittorio Emanuele III, che sette giorni prima si era recato in Vaticano. Dieci anni prima, il 7 giugno 1929, pochi mesi dopo la firma dei patti Lateranensi, i sovrani d'Italia si erano recati in Vaticano per incontrare Pio XI, quasi a suggellare la fine della questione romana 59 anni dopo la breccia di Porta Pia. Il pontefice non ricambiò la visita, a farlo fu il segretario di Stato, Pietro Gasparri.