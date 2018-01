QUIRINALE: SEGRE, COLTIVARE MEMORIA CONTRO RAZZISMO, DISCRIMINAZIONE E ODIO (3)

(AdnKronos) - "Salvare dall’oblio quelle storie, coltivare la Memoria, è ancora oggi -sottolinea ancora Segre- un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza. E la può usare". "Il mio impegno per tramandare la memoria, contrastare il razzismo, costruire un mondo di fratellanza, comprensione e rispetto, in linea con i valori della nostra Costituzione, continuerà ora anche in Parlamento, ma, lo dico sin d’ora, senza trascurare la mia attività con gli studenti". "Continuerò finché avrò forza -conclude la neo senatrice a vita- a raccontare ai giovani l’orrore della Shoah, la follia del razzismo, la barbarie della discriminazione e della predicazione dell’odio. L’ho sempre fatto, non dimenticando e non perdonando, ma senza odio e spirito di vendetta. Sono una donna di pace e una donna libera: e la prima libertà è quella dall’odio”.