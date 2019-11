4 novembre 2019- 14:00 Quote latte: Cia Veneto, calcoli sbagliati, occorre bloccare le multe

Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - "Quote latte, i calcoli erano sbagliati: occorre bloccare sia le multe che rideterminare i prelievi supplementari". Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori Italiani Veneto, ha posto oggi – al Tavolo Verde con le Regione Veneto – la questione, invitando l’assessore all’agricoltura a portarla all’attenzione del Governo e del tavolo Stato-Regioni."Qualche giorno fa – spiega Passarini - il Consiglio di Stato ha annullato il prelievo supplementare imputato ai produttori di latte bovino che hanno superato le quote nei bienni 1996/97 e 1997/98 e non hanno beneficiato della compensazione di fine periodo. È stato respinto il metodo di ripartizione scelto dall’Italia, affermando che “il meccanismo di compensazione-riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario. Si determina la necessità di procedere ad una complessiva rideterminazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori”"."Gli errori – aggiunge Passarini - si sono riflessi su tutti gli allevatori. Per Cia non devono essere danneggiati i produttori che hanno sempre lavorato e continuano a lavorare onestamente, che hanno rispettato le quote di produzione, che le hanno acquistate oppure hanno pagato i prelievi sulle eccedenze in caso di superamento dei limiti".