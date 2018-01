QUOTE LATTE: MARTINA, PESANTE EREDITà DI LEGA E GOVERNO DESTRA

24 gennaio 2018- 11:22

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - La condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Ue sulla questione delle quote latte, "è una pesante eredità che arriva dal passato e che ha forti responsabilità nelle scelte fatte in particolare dalla Lega e dalla destra a quel tempo al governo". Lo afferma il ministro per le Politiche agricole, Maurizio Martina. "Purtroppo -aggiunge- prima del 2014 sono state prese decisioni che hanno danneggiato migliaia di allevatori onesti e tutti i cittadini, visto che lo Stato ha già pagato 4,5 miliardi di euro. Noi in questi ultimi anni invece non abbiamo messo la polvere sotto il tappeto e abbiamo avviato un percorso di risanamento. Per responsabilità del malgoverno leghista degli anni passati gli italiani pagano ancora purtroppo un conto salatissimo”.