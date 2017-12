QUOTE ROSA: IN VENETO DONNE NEI CDA SOPRA LA MEDIA NAZIONALE

10 dicembre 2017- 12:25

Padova, dic. (AdnKronos) - A sei anni dall'entrata in vigore della Legge Golfo-Mosca, che impone un terzo di donne nei Consigli di Amministrazione delle società quotate in Borsa, la discussa "norma quote rosa" sembra funzionare: soprattutto in un Veneto all'inizio forse un po' più "tiepido".Dal 2012 al 2017 le donne dei CdA italiani sono passate dal 6,0% al 30,8%. Anche nel Veneto l’incremento delle quote rosa è stato significativo: dal 7,9% di partenza al 32,8% di oggi, sopra la media nazionale.