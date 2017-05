RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA, +12% NEI PRIMI 3 MESI DEL 2017

30 maggio 2017- 18:46

Roma, 30 mag. - (AdnKronos) - Cresce ancora la raccolta differenziata della plastica che nei primi tre mesi del 2017 registra un incremento di quasi il 12%. A tracciare il quadro all'Adnkronos dell'andamento positivo è Antonello Ciotti, presidente di Corepla, in occasione della presentazione dello nuovo laboratorio la 'Plastica Preziosa' inaugurato a Explora il Museo dei Bambini di Roma.Si tratta, spiega Ciotti, "di tassi molto elevati tenendo presente che negli ultimi anni i nostri tassi di crescita sono stati sempre intorno al 6-7%. E' un risultato importante". Restano però ancora il divario tra nord e sud. La media italiana della raccolta "è di 15 Kg per abitante, con picchi di eccellenza in alcune regioni del nord come il Veneto che raggiunge il 24 kg per abitante. Altre regioni specialmente del sud, invece, sono su tassi molti bassi come la Sicilia che è intorno ai 4 Kg. Per cui - conclude Ciotti - c'è necessità di coinvolgere le istituzioni locali ma anche di fare sistema".