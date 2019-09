6 settembre 2019- 12:56 Raccolti 380.000 euro dalla Laureus F1 charity night

Roma, 6 set. - (AdnKronos) - Sono stati raccolti 380.000 euro dalla Fondazione Laureus Italia Onlus nel corso della Laureus F1 Charity Night. L’evento di fundraising, il cui format di live entertainment è stato curato da Feelrouge Worldwide Shows, l’agenzia specializzata nella realizzazione di grandi eventi, si è tenuto ieri a Milano, presso il suggestivo Spazio Antologico di via Mecenate. Le donazioni saranno destinate a finanziare i progetti che la Fondazione sostiene nelle periferie di Milano, Roma, Napoli, Torino e Genova. Numerosi gli Academy Member, gli Ambassador e i testimonial di Laureus che non sono voluti mancare alla serata di fundraising: tra gli altri, Giacomo Agostini, Marvin Hagler, Sean Fitzpatrick, Maria Riesch, Fabian Cancellara, Demetrio Albertini, Riccardo Pittis, Bruno Cerella, Leonardo Fioravanti, Furio Benussi e Daniela Masseroni. Nel corso della serata sono stati nominati i nuovi Ambassador di Laureus: Daniele Cassioli, Irma Testa e Federica Masolin. A loro si è aggiunto Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, secondo nella classifica piloti alle spalle del compagno di scuderia Lewis Hamilton, capace di imporsi in questa stagione nei Gran Premi d’Australia e dell’Azerbaigian.