25 maggio 2019- 12:18 Radio radicale: Cdr scrive a Mattarella, faccia sentire la sua voce (2)

(AdnKronos) - "La decisione di non ammettere gli emendamenti al 'decreto crescita' -afferma ancora il Cdr- va però in direzione opposta e pone una seria ipoteca sul proseguimento del nostro lavoro. Tolto il solo Movimento 5 Stelle, che comunque ha visto emergere al suo interno posizioni diverse, sulla vicenda di Radio radicale si è formata una vera e propria unità nazionale che chiede di essere rappresentata. "EsprimendoLe i sentimenti di massimo rispetto per il Suo ruolo e la Sua persona -concludono i giornalisti di Radio radicale- Le chiediamo di valutare l’opportunità di un Suo intervento in merito. Non si tratta solo della sopravvivenza di una testata giornalistica ma più in generale della questione dell'informazione e della democrazia nel nostro Paese".