21 maggio 2019- 19:20 Radio radicale: Grasso, 'insostituibile contributo a democrazia'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "La convenzione di Radio Radicale con il Ministero dello sviluppo economico scade oggi e, al momento, non sarà rinnovata. In tanti, come me, sperano ancora in un ripensamento. Vogliono davvero spegnere una voce storica del nostro Paese?". Lo scrive il senatore Pietro Grasso (LeU) in un post su Facebook."Per decenni Radio Radicale ha connesso le persone e il centro della vita politica e istituzionale del nostro Paese, ha trasmesso sedute parlamentari, udienze dei processi, convegni, rubriche importanti e la più seguita rassegna stampa del Paese. Un lavoro straordinario e insostituibile. Un contributo reale alla democrazia e all’informazione. Siete ancora in tempo: ripensateci!”.