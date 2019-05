21 maggio 2019- 18:49 Radio radicale: Marcucci e altri senatori Pd si iscrivono ai radicali

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "La drammatica situazione di Radio Radicale ha spinto un gruppo sempre più numeroso di senatori Pd ad iscriversi per rafforzare la battaglia per la vita di Radio Radicale al Partito Radicale". Si legge in una nota dem. "Ha iniziato il presidente dei senatori dem Andrea Marcucci, già iscritto altre volte al Partito Radicale, a prendere la doppia tessera, seguito da Roberto Rampi, anche lui già da anni con la doppia iscrizione, poi si sono iscritti Mauro Laus e Davide Faraone, capogruppo Pd in Vigilanza Rai. La notte bianca per la vita di Radio Radicale -si spiega- ha visto la partecipazione di diversi esponenti del Pd, tra i quali l'ex ministro Valeria Fedeli che oggi si è iscritta insieme a Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem".