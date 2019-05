21 maggio 2019- 21:15 Radio radicale: Marcucci, 'grave conferma stop emendamenti, sopruso M5S'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "La decisione di non riammettere gli emendamenti per #radioRadicale è di una gravità inaudita. Faremo di tutto per salvare articolo 21 della Costituzione contro i soprusi del #M5S". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.