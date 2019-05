22 maggio 2019- 19:55 **Radio radicale: Renzi, 'Di Maio gerarca minore, M5S dica sì a proroga'**

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Da ex-premier, da senatore rivolgo un appello ai leader della maggioranza e soprattutto ai 5 Stelle e Di Maio: le campagne elettorali recenti sono state inquinate dall'utilizzo di fake news allo scopo di abbattere l'avversario. Non avete possibilità di redenzione ma ora avete una possibilità" quella di non chiudere Radio radicale. Lo dice Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale per le europee."Pensare che la storia politica di Radio radicale sia messa in discussione da un omuncolo, un gerarca minore come Di Maio... M5S rendete ammissibile quel benedetto emendamento". E poi si rivolge al presidente della Camera, Roberto Fico: "Non se ne lavi le mani. Smettetela di prendere a schiaffi la nostra democrazia".