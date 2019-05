21 maggio 2019- 21:54 Radio radicale: Verducci, 'governo vuole zittire voci libere'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Vogliono chiudere Radio Radicale, e vanno avanti brutalmente. L'ennesimo no alla proroga della Convenzione è un atto politico voluto e ostentato contro la libertà di informazione. Il bavaglio a Radio Radicale è un colpo in piena regola alla nostra democrazia. Questa maggioranza di governo ha una concezione illiberale. E’ un pericolo. Vogliono zittirci, ma non ci riusciranno”. Francesco Verducci del Pd commenta così la conferma dell'inammissibilità agli emendamenti pro Radio Radicale.