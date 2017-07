RADIO: SIDDI (CRTV), RICAVI IN RIPRESA, VERSO +5% IN 2016

6 luglio 2017- 11:14

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - La radio "va meglio" e si è dimostrato un mezzo "solido, moderno per un pubblico vasto e dinamico, efficace per gli investitori pubblicitari. I ricavi sono in ripresa, si stima un +5% circa per il 2016, crescono gli ascolti, la competizione migliora". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Radio Televisioni, Franco Siddi, nel corso del suo intervento all'Assemblea annuale. La recente costituzione di Ter (Tavolo Editori Radio), sottolinea ancora, "rappresenta anch’essa un fatto positivo in un quadro di innovazione e di spinta a dare affidabilità al sistema di rilevazione degli ascolti".