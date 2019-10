24 ottobre 2019- 18:33 Ragazzo ucciso: Italia Viva, 'da Salvini menzogne spregevoli'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Ancora oggi dobbiamo ascoltare da Salvini menzogne spregevoli, la sua campagna elettorale permanente non si ferma neanche davanti alla morte di un ragazzo di 24 anni. Non solo da ministro dell’interno non ha fatto nulla per mettere argine alla preoccupante escalation di violenza nella capitale, né ha trasferito mezzi e uomini, ma strumentalizza persino la tragedia di Luca Sacchi per raccontare bugie agli italiani sui fondi per la sicurezza e le forze dell’ordine che noi abbiamo aumentato, altro che diminuito". Si legge in una nota di Italia Viva. "Tutto questo dopo che per un anno e mezzo al Viminale non ha fatto nulla per la Capitale e per garantire la sicurezza dei romani. Siamo tutti profondamente addolorati per la tragica morte di Luca Sacchi, che a soli 24 anni ha perso la vita a seguito di un’aggressione tremenda, un colpo di pistola alla testa in un quartiere ormai centrale della città. Un episodio che ha suscitato grande allarme anche perché non è isolato: sempre poche ore fa un uomo alla stazione Termini è stato accoltellato e trovato in un lago di sangue. C’è una situazione molto critica in città". "Sono gli ultimi episodi di una lunga catena di recrudescenza di violenza e criminalità, di pistole libere in città, di sparatorie. È un clima sempre più preoccupante. Chiediamo la massima attenzione da parte del governo, ma allo stesso tempo chiediamo alla città di Roma e a chi la amministra: invece di farneticare sui poteri di un ruolo che si è ampiamente dimostrato di non saper gestire, la sindaca faccia qualcosa per affrontare una situazione sempre più preoccupante, anche in coordinamento con la Prefettura e le forze dell’ordine. Nel frattempo da parte da Italia Viva il profondo cordoglio e la vicinanza a tutti i familiari del giovane Sacchi che oltre al grande dolore devono anche subire l’offesa delle polemiche di chi strumentalizza ogni cosa".