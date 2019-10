26 ottobre 2019- 18:08 **Ragazzo ucciso: Salvini, 'silenzio e preghiera, colpevoli paghino fino in fondo'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Sempre e comunque un abbraccio e una preghiera per Luca. Il silenzio è d'oro da tanti punti di vista, spiace veder dipingere un ragazzo come legato al mondo della droga, con qualcosa da nascondere. Preghiera e silenzio, raccoglimento, punizione severa fino in fondo per chi ha tolto questa giovane vita, che stiano in galera fino al resto dei loro giorni, altro che permessi premio". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.