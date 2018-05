4 maggio 2018- 07:29 Ragusa: agricoltore coltivava cannabis tra i peperoni, tre arresti

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - L'attività ufficiale era la coltivazione di peperoni, in realtà l'agricoltore aveva messo su una vera e propria coltivazione di cannabis per la realizzazione di marijuana. Ma ora è stato scoperto e arrestato insieme con altre due persone. E' accaduto a Vittoria, nel ragusano. I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa stavano eseguendo un controllo sul territorio di Vittoria contro lo sfruttamento lavorativo ed hanno, invece, scoperto che nel terreno veniva coltivata la cannabis. Sono stati sequestrati oltre 30 kg di marijuana custodita in una "serra bunker", già pronta per essere immessi sul mercato e avrebbero fruttato un milione di euro. le seimila piante di cannabis erano coltivate su un terreno di oltre 30 mila metri quadri. Sono tre e persone finite in manette: il titolare dell'azienda agricola e due suoi operai del Bangladesh, tutti accusati di coltivazione di sostanza stupefacente.