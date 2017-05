RAGUSA: CALCI E PUGNI PER RAPINARE TREDICENNE, SGOMINATA BABY GANG

24 maggio 2017- 14:41

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Lo scorso marzo avevano aggredito un 13enne per rapinarlo. Calci e pugni per sottrargli pochi euro e un cellulare. Adesso la baby gang responsabile del colpo è stata identificata. I carabinieri hanno arrestato a Vittoria, in provincia di Ragusa, un 16enne e un 17enne per i quali si sono spalancate le porte dell'istituto penale per minorenni di Catania Bicocca. Le misure di custodia cautelare sono state emesse dal gip di Catania su richiesta della locale Procura. Lo scorso 21 marzo, alle 21.30, nel centro di Vittoria i due baby rapinatori hanno avvicinato la loro vittima, un ragazzino di 13 anni, lo hanno preso a calci e pugni scaraventandolo a terra per rubargli il cellulare, un paio di occhiali da sole e pochi euro in contanti. Erano bastati pochi attimi ai giovani rapinatori per razziare il malcapitato prima di darsi alla fuga. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata al locale pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in cinque giorni. A incastrare i due adolescenti sono state i racconti di alcuni testimoni e le telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire la fisionomia dei due baby rapinatori. Per i due è così scattato l'arresto. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi avvenuti nella zona.