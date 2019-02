26 febbraio 2019- 09:36 Ragusa: Confesercenti, 'a Vittoria si pianifichi in tempo stagione estiva'

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - La Confesercenti di Ragusa "sollecita la Commissione Straordinaria del comune di Vittoria a programmare e pianificare in tempo la nuova stagione estiva occupandosi da subito delle problematiche della frazione di Scoglitti che non possono essere affrontate alla vigilia dei mesi estivi. Ed è per questo che ha chiesto un incontro urgente ai Commissari straordinari per avviare un’interlocuzione istituzionale necessaria per affrontare e risolvere le problematiche della frazione balneare di Scoglitti". “L’approssimarsi della stagione estiva e le problematiche della frazione marinara di Scoglitti meritano un immediato approfondimento – dice il presidente della Confesercenti di Ragusa, Luigi Marchi - ecco perché, come Organizzazione sindacale di categoria, abbiamo voluto chiedere alla Commissione straordinaria un incontro urgente per un confronto ampio e aperto sulla programmazione della stagione estiva”. “Appare improcrastinabile - dice il direttore della Confesercenti di Ragusa, Massimo Giudice - definire un piano spiagge e interventi necessari per una migliore fruizione di Scoglitti nell’ottica di una crescita turistica della frazione. E per fare questo – continua Giudice - occorre programmare per tempo gli interventi da attuare per non avere poi, alle porte della bella stagione, tempi ‘troppo ristretti’ che impedirebbero, nei fatti, di garantire quei servizi necessari ai numerosi turisti e villeggianti che popolano la frazione balneare in estate”.