8 maggio 2018- 15:10 Ragusa: furto in gioielleria a Pozzallo, sindaco 'è emergenza'

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - Rapina in una gioielleria la scorsa notte a Pozzallo, in provincia di Ragusa. I ladri hanno sfondato la vetrina del negozio in via Vittorio Veneto. Un colpo in piena notte e con modalità eclatanti a tal punto da spingere il sindaco, Roberto Ammatuna, a parlare di "sfrontatezza senza limiti". "In pieno centro urbano - dice -, l’atto delinquenziale non è stato semplice e ha richiesto, per le modalità con le quali è stato commesso, certamente del tempo. Come è possibile che si possa agire indisturbati? La città di Pozzallo s’interroga su questi fatti, il limite di ogni sopportazione è oramai travalicato. Non sembrano più sufficienti assicurazioni, riunioni, incontri: a una situazione di emergenza, peraltro da sempre estranea alla cultura dei pozzallesi, occorre dare risposte di emergenza"."La città attende non impegni formali - prosegue -, ma iniziative sostanziali che risolvano il problema, individuando i responsabili di tali atti e assicurando una maggiore presenza delle forze dell’ordine, per mettere in campo una efficiente azione preventiva che restituisca serenità alla nostra comunità". L’Amministrazione comunale manifesta "la propria vicinanza" ai commercianti e ai cittadini vittime in queste settimane di questi episodi.