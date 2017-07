RAGUSA: PECULATO A SCUOLA REGIONALE SPORT, SEQUESTRATI BENI PER 2 MLN DI EURO (2)

20 luglio 2017- 10:14

(AdnKronos) - L’attuale sequestro scaturisce dalle indagini che avevano portato lo scorso gennaio all'arresto di Cintolo e al sequestro preventivo delle somme di denaro rinvenute sui conti correnti dell'uomo e di Piazza. In particolare, a Cintolo è stata sequestrata la quota pari alla metà di una villa a Ragusa destinata ad abitazione principale e l’intera villa al mare a Santa Croce Camerina, A Piazza è stata sequestrata la metà dell’immobile e la relativa pertinenza, destinato ad abitazione principale, nel comune di Siracusa, e la metà di un immobile secondario a Noto. Accertate anche responsabilità a carico di istituti di credito, che hanno omesso la dovuta vigilanza sui clienti per la normativa antiriciclaggio e sull’utilizzo del contante, rischiando ora sanzioni amministrative per importi che vanno da 1.036 a 41.500 euro.