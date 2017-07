RAGUSA: PICCHIA LA MOGLIE E LA MINACCIA CON UN COLTELLO, ARRESTATO

20 luglio 2017- 11:57

Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Insulti, minacce e violenze. Un incubo per una donna romena di 30 anni a cui i carabinieri di Acate, nel Ragusano, hanno posto fine con l'arresto del marito, che adesso dovrà rispondere di lesioni personali, minacce gravi e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti ieri sera nell'abitazione della coppia di braccianti agricoli dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa che avevano udito le urla della donna. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il marito al culmine dell'ennesima discussione per futili motivi l'ha aggredita picchiandola e minacciandola di morte con un coltello. Quando i militari sono giunti sul posto la vittima era già stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi, mentre il marito è stato immediatamente bloccato e arrestato. Sequestrato, invece, il coltello utilizzato dal romeno per minacciare la donna. Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, l'uomo con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato posto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Francesco Riccio. La donna, dopo le cure del caso, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.