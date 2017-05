RAGUSA: SEQUESTRATI OLTRE 135MILA GIOCATTOLI PERICOLOSI

4 maggio 2017- 09:23

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Maxi sequestro di giocattoli non sicuri e pericolosi nel Ragusano. Le Fiamme gialle del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa, al termine di accurati accertamenti in un grande magazzino di Modica specializzato nel settore, hanno scoperto la merce priva del marchio 'CE', della documentazione fiscale attestante l’acquisto sul territorio europeo, dell’etichettatura indicante il fabbricante o altre informazioni utili a identificare i prodotti. La merce, oltre 135mila giocattoli, immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 200.000 euro.Tra l’altro, molti giocattoli sono risultati inseriti nel sistema di allerta consumatori denominato 'Rapex', in quanto pericolosi. Gli articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il proprietario è stato segnalato alla Camera di commercio di Ragusa per violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui giocattoli e al Codice del consumo con multe che possono arrivare fino a 25.823 euro.