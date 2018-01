RAGUSA: SPACCIO COCAINA NELLA CITTà DEL COMMISSARIO MONTALBANO, QUATTRO ARRESTI(2)

12 gennaio 2018- 13:45

(AdnKronos) - Era un noto bar del centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa, la centrale di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina, della cittadina iblea. E' quanto emerge dall'operazione 'Verdura e devozione' dei carabinieri che questa mattina ha portato all'arresto di quattro persone: Mimmo Mormina, 43 anni; Antonello Ingallinesi, 46 anni; Guglielmo Inì, 56 anni; e Giuseppe Mililli, 29 anni. A gestire la rete di spaccio era lo stesso titolare del bar, utilizzato come copertura, con il sostegno di altri suoi collaboratori. La droga, reperita tramite diversi canali, veniva venduta o addirittura consumata all’interno del locale, punto di ritrovo di molti assuntori. Le indagini, avviate nel settembre 2016, hanno permesso di accertare oltre 150 episodi di spaccio e di segnalare oltre 20 assuntori. Il nome dell'operazione, 'Verdura e devozione', nasce dall’attività 'ufficiale' di uno degli indagati, un venditore ambulante di frutta e verdura che nelle conversazioni con i suoi clienti utilizzava nomi di frutta e verdura per indicare le dosi di cocaina e la disponibilità a pagare la droga.