27 dicembre 2018- 07:47 Ragusa: sparatoria a Scoglitti, ucciso un romeno

Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Sparatoria nella tarda serata di ieri a Scoglitti, nel ragusano, dove è stato ucciso un giovane rumeno, Julian Anaechiae di 22 anni A sparare sarebbe stato un ragazzo di Vittoria, Vincenzo Vindigni, 27 anni, fidanzato con la sorella della vittima, che nella notte si è costituito dopo l'omicidio. Sembra che alla base dell'omicidio ci sia una lite scoppiata tra la vittima e il suo assassino, proprio per la relazione tra la sorella del rumeno e il vittoriese che la vittima non approvava. L'inchiesta è coordinata dal pm di turno, Gaetano Scollo. Il presunto omicida è stato interrogato per tutta la notte.