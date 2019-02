2 febbraio 2019- 07:11 Ragusa: trovati in possesso di 1 kg di cocaina e 50 kg di hashish, tre arresti

Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Ragusa arresta tre albanesi in possesso di 50 kg di hashish e quasi 1 kg di cocaina. Uno dei tre era ricercato perché doveva espiare una pena quasi 3 anni per diversi reati commessi in provincia di Roma. L’uomo per eludere i controlli era in possesso di una carta d’identità greca falsa. Un altro maxi sequestro operato dalla Squadra Mobile di Ragusa che nell’ultimo anno ha sequestrato quasi 10.000 kg di droga.