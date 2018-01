RAI: ANZALDI A GRASSO, ANCHE TETTO STIPENDI è UNA FAVOLA?

7 gennaio 2018- 13:29

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "E' sorprendente che Grasso parli di favole a proposito dell'abolizione del canone. Una favola come il tetto agli stipendi, rispettato da tutte le cariche istituzionali compreso il presidente Mattarella e dai dirigenti della pubblica amministrazione, eccetto proprio il presidente del Senato novello Marchese del Grillo ("Io so' io, e voi...")?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Una favola - prosegue Anzaldi - come il primo taglio nella storia del canone Rai, deciso dal Governo Renzi che con il pagamento in bolletta ha portato l'imposta da 113,5 a 90 euro, mentre prima aumentava ogni anno? Peraltro a quei provvedimenti i suoi attuali compagni di partito ex Sel erano contrari. Sul canone il Pd ha le carte in regola, perché è stato l'unico a ridurlo. Incomprensibile assimilare le nostre proposte, che nascono dai risultati concreti raggiunti al governo, alle sparate da campagna elettorale di Salvini, Berlusconi e Di Maio".