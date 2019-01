4 gennaio 2019- 12:31 Rai: Anzaldi, Tg2 a servizio Lega, mai vista faziosità del genere

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - "Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano si conferma il telegiornale più fazioso della storia del servizio pubblico: mai si era visto un tg così al servizio di una forza politica, peraltro di minoranza (17% alle elezioni) come la Lega". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Nell’edizione di ieri delle 20.30 il tg pagato con i soldi di tutti gli italiani si è reso protagonista di una vera e propria campagna contro i sindaci che stanno criticando il decreto Salvini sull’immigrazione. Primi cittadini di città come Palermo, Firenze, Milano, infatti, sono stati definiti nei titoli del tg nientemeno che 'sindaci antisicurezza', come se mettere in luce aspetti di difficile applicazione di un provvedimento significhi essere contro la sicurezza"."Mi chiedo se l’Anci - prosegue Anzaldi - non debba valutare di chiedere un intervento dell’Agcom per vedere rispettate le proprie prerogative istituzionali e costituzionali. All’interno del tg, inoltre, come analisi tecnico-legislativa della posizione di 'disobbedienza' alle norme difficilmente applicabili di Salvini è stato intervistato un unico costituzionalista, Mario Bertolissi, capo delegazione di Zaia nella trattativa tra Regione Veneto e Governo per l’autonomia. Di fronte a questa faziosità del TgLega, con i telespettatori che assistono da settimane a episodi vergognosi ('la pacchia è finita' esclamato gioiosamente dai giornalisti, Salvini con le mani 'ferme' sulla ruspa, la censura alla gaffe di Salvini sulla nutella, etc), c’è l’assordante silenzio delle autorità di controllo, di Agcom, Ordine dei giornalisti, Fnsi, Cdr, redazione".