8 dicembre 2018- 13:43 Rai: Anzaldi, Tg2 sta diventando TgLega

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "La Rai chiarisca se l'approfondimento 'Tg2 Punto di vista', in onda il venerdì in seconda serata, è diventato uno spazio esclusivo della Lega. Sarebbe l'ennesimo episodio che conferma il tentativo di trasformare un tg del servizio pubblico pagato da tutti gli italiani in TgLega. Nelle ultime due puntate, infatti, sono stati invitati due ministri del partito di Salvini, Giulia Bongiorno e Lorenzo Fontana, peraltro senza contraddittorio politico". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Nell'ultima puntata è comparso come opinionista - prosegue Anzaldi - lo stesso direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, che ha sostituito i giornalisti della redazione che si erano occupati dello spazio negli ultimi mesi. Quindi la decisione di invitare in successione i ministri della Lega rappresenta una precisa scelta editoriale del direttore? Da quando c'è stato il cambio di direzione a inizio novembre è stato un continuo susseguirsi di episodi al Tg2 di propaganda pro Lega: dall'edizione del 28 novembre con il record di 5 ministri leghisti presenti al servizio su Salvini 'demolitore' di una villetta Casamonica degno dell'Istituto Luce, dalla giornalista trionfante che annuncia 'la pacchia è finita!' sui migranti ai dati dell'Osservatorio di Pavia che al Tg2 vedono il Governo al 57%. Fino ai servizi di oggi sulla manifestazione di piazza del Popolo, con il giornalista del servizio pubblico in viaggio con i supporter leghisti che intonano inni per il loro leader".