RAI: BECCALOSSI, ORFEO RILANCI SEDE MILANO, REGIONE PRONTA A COLLABORARE

10 giugno 2017- 16:58

Milano, 10 giu. (AdnKronos) - "Avanti un altro. Con una speranza, che è anche un appello: il nuovo direttore Orfeo rivolga a Milano e alla Lombardia l'attenzione che meritano. Sia per quanto riguarda i piani di sviluppo, sia per ciò che attiene alle strategie del futuro". Lo dichiara Viviana Beccalossi (FdI), assessore regionale alla Città metropolitana e al Territorio della Regione Lombardia, intervenendo nel dibattito sulla nomina del nuovo direttore generale della Rai Mario Orfeo. "Nell'augurargli sinceri auguri di buon lavoro - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - chiedo al direttore Orfeo di dare subito un segnale forte e chiaro mettendo finalmente mano alla possibilità di rilanciare la sede Rai di Milano. Come? Facendo seguito alle promesse del suo predecessore Luigi Gubitosi che due anni fa, nel corso di un incontro con il presidente Maroni, aveva annunciato di voler aprire un nuovo centro di produzione a Milano destinato a sostituire la vecchia e 'storica' sede di corso Sempione". "Regione Lombardia - assicura Beccalossi - è pronta a sedersi a un tavolo per discutere di azioni concrete. Così come, in più di un'occasione il sindaco di Milano, Beppe Sala, mi ha detto di condividere questa 'battaglia'". Il direttore Orfeo, dunque, "non si lasci sfuggire questa sfida e la consideri come una parte qualificante della sua azione". A Milano e nel territorio della Città metropolitana "le aree disponibili per costruire un nuovo 'progetto Rai' non mancano di certo, basta volerlo. Non per vezzo ma per disporre finalmente di una sede adeguata in quella che è la capitale economica e dell'informazione nazionale. E uscire dalle solite politiche romanocentriche che da sempre caratterizzano la Rai".