RAI: BERGAMINI (FI), STOP 'L'ARENA' CONTRO LOGICHE MERCATO E SERVIZIO PUBBLICO

25 giugno 2017- 11:08

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Dispiace constatare che una trasmissione di dibattito libero, anche politico, di successo come 'L'Arena' venga chiusa dalla Rai. L'anno scorso toccò a Nicola Porro, colpevole di fare domande scomode e buoni ascolti. Quest'anno è la volta di Massimo Giletti, evidentemente colpevole per le stesse ragioni". Lo afferma Deborah Bergamini, responsabile Comunicazione di Forza Italia. "Per questo a Giletti e al suo gruppo di lavoro -aggiunge- esprimo tutta la mia solidarietà per una scelta che non segue né logiche di mercato né di servizio pubblico".