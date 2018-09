19 settembre 2018- 19:27 Rai: Bernini, proposta Fi consente approfondimento su presidente

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "La proposta di Forza Italia, che impone la preventiva audizione del presidente Rai proposto dal Cda, accolta oggi nella risoluzione votata in commissione di Vigilanza, garantisce maggiore trasparenza al procedimento di nomina. E offre ai commissari della Vigilanza la possibilità di verificare la professionalità, i requisiti e la capacità del presidente in pectore di esercitare il suo ruolo in modo terzo e super partes". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "Credo -aggiunge- che si sia raggiunto tra maggioranza e opposizione un buon risultato che consentirà a tutti i commissari di fare valutazioni approfondite sul futuro presidente della prima istituzione culturale del Paese".