RAI: BIANCOFIORE, DA PD VERO EDITTO BULGARO CONTRO GILETTI

25 giugno 2017- 14:47

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Difenderemo Massimo Giletti, la sua indipendenza politica ed intellettuale, in ogni dove, dalla commissione di Vigilanza alle Aule del tribunale, se necessario, perchè è vergognosa l’epurazione politica in salsa dittatoriale andata in onda in queste ore, con l’aggravante della vigliaccheria del mancato preavviso o avvertimento dell’interessato". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia."La viltà politica -aggiunge- dev’essere un tratto distintivo dei dirigenti Pd, che non accettano l’obiettività di un giornalista di grido, con ottimi share, che non pende affatto per il centrodestra ma che paga il non allineamento e la mancata genuflessione ad un Pd artefice del vero editto bulgaro".