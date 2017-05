RAI: BRUNETTA, CAMPO DALL'ORTO ALTRA SCOMMESSA PERSA DI RENZI

26 maggio 2017- 20:58

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - “Le 'dimissioni' di Campo Dall'Orto sono l'ennesima sconfitta di Matteo Renzi, l'ultima, in ordine temporale, scommessa persa dal segretario del Pd”. Lo scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. “Siamo dunque alla farsa: un direttore generale di un'azienda pubblica -prosegue l'esponente azzurro- costretto a rimettere il mandato nelle mani del ministro dell'Economia non solo perché palesemente inadatto a ricoprire quel ruolo ma soprattutto perché non ritenuto più utile alla causa renziana". "Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere, archiviata la fallimentare esperienza di Campo Dall'Orto la scelta del nuovo dg della Rai dovrà essere improntata sul maggiore equilibrio, competenza e terzietà, soprattutto -conclude Brunetta- in vista di una lunga stagione elettorale che si preannuncia assai delicata”.