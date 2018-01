RAI: CALENDA A ORFINI, DIRE ABOLISCO CANONE DANNO A CREDIBILITà GOVERNI E PD

5 gennaio 2018- 17:35

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Il dibattito sulla privatizzazione della Rai è utile e interessante ma il punto qui è un altro. Abbiamo messo il canone in bolletta! Dire oggi abolisco il canone e lo riprendo dalla fiscalità senza spiegare come e perché di questo inversione a U danneggia la credibilità dei Governi e del Pd". Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo ad un cinguettio del presidente del Pd, Matteo Orfini che aveva affermato: "per la cronaca, la fiscalizzazione del #canoneRai è una nostra proposta storica. E rafforza la Rai. Mentre di privatizzazioni che hanno distrutto (o quasi) aziende strategiche del paese ne abbiamo già viste troppe. E direi anche basta".