RAI: CARFAGNA, GILETTI PROFESSIONISTA SERIO ED EQUILIBRATO

25 giugno 2017- 15:00

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Massimo Giletti è sempre stato un professionista serio ed equilibrato, che ha approfondito molte problematiche del nostro Paese dando voce a tutti senza essere fazioso e di parte. Dispiace che la Rai abbia deciso di chiudere un programma di successo come 'L'Arena' che Giletti ha guidato per anni ottenendo sempre ottimi risultati." Lo dichiara in una nota, Mara Carfagna, parlamentare di Forza Italia.