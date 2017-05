RAI: CIAMBETTI, A RISCHIO RIDIMENSIONAMENTO LA SEDE DI VENEZIA

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - “Porterò il caso delle sedi regionali della Rai alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle provincie autonome”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha incontrato quest’oggi, in una pausa dei lavori consiliari, le rappresentanza sindacali dei lavoratori della Sede Rai del Veneto che hanno denunciato il rischio di “un forte ridimensionamento dell’operatività delle sedi decentrate del servizio radiotelevisivo pubblico a seguito della nuova convenzione Stato-Rai approvata dal governo nello scorso marzo".Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha sottolineato che "Da tempo gli organici della sede veneta della Rai sono andati assottigliandosi, né è stato il sostituito chi è andato in pensione: le organizzazioni sindacali vedono in questa strategia un ridimensionamento per una realtà, quella di palazzo Labia, che rischia progressivamente di essere privata di autonomia operativa oltre che finanziaria".